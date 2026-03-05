Болельщиков ЦСКА обвинили в демонстрации расистских жестов

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после поражения от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, что болельщики московского клуба использовали расистские жесты в отношении нападающего Джона Кордобы. Его слова приводит Metaratings.

«Когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел», — заявил Черников.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.

Ранее судью обвинили в игнорировании расизма со стороны фанатов ЦСКА.