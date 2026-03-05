Москва подтверждает свою приверженность договоренностям, которые были достигнуты с Вашингтоном в Анкоридже, и рассчитывает, что США не свернут с этого курса под давлением европейских партнеров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола по украинскому урегулированию, организованного для послов.

Как подчеркнул глава российской дипломатии, Россия полностью привержена согласованным позициям, которые изначально были предложены американской стороной. В Москве исходят из того, что эти договоренности, достигнутые на Аляске, являются отправной точкой в текущем диалоге с США. Лавров выразил надежду на то, что американских коллег не удастся сбить с этого истинного пути, несмотря на все попытки, предпринимаемые главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте и другими «хозяевами киевского режима».

Министр также отметил, что понимание договоренностей, достигнутое в Анкоридже, предполагает серьезные компромиссы со стороны России.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Лавров предупредил, что кризис на Ближнем Востоке может коснуться весь мир.