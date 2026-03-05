Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров предупредил США о попытках Европы сбить их с «истинного пути»

Лавров: Россия ждет от США следования курсу, согласованному в Анкоридже
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва подтверждает свою приверженность договоренностям, которые были достигнуты с Вашингтоном в Анкоридже, и рассчитывает, что США не свернут с этого курса под давлением европейских партнеров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола по украинскому урегулированию, организованного для послов.

Как подчеркнул глава российской дипломатии, Россия полностью привержена согласованным позициям, которые изначально были предложены американской стороной. В Москве исходят из того, что эти договоренности, достигнутые на Аляске, являются отправной точкой в текущем диалоге с США. Лавров выразил надежду на то, что американских коллег не удастся сбить с этого истинного пути, несмотря на все попытки, предпринимаемые главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте и другими «хозяевами киевского режима».

Министр также отметил, что понимание договоренностей, достигнутое в Анкоридже, предполагает серьезные компромиссы со стороны России.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Лавров предупредил, что кризис на Ближнем Востоке может коснуться весь мир.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!