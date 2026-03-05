Размер шрифта
В Минкультуры объяснили отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении

Минкультуры отказало фильму «Нюрнберг» в прокатном удостоверении из-за несоответствия законам РФ
World Pictures

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг» из-за несоответствия законам страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В пресс-службе сослались на приказ Минкультуры от 21 мая 2024 года. А именно на пункт документа 19 — Порядок предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм.

«В пункте «з» Порядка выдачи прокатного удостоверения говорится, что оно может быть отозвано «в связи с иными определенными федеральными законами случаями». Этот пункт отсылает к части 4 статьи 51 закона «О господдержке кинематографии», где указано, что Минкультуры может не выдать удостоверение из-за несоответствия картины федеральным законам РФ», — отметили в пресс-службе.

Фильм «Нюрнберг» основан на книге Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр» и рассказывает о событиях Нюрнбергского процесса. По сюжету психиатр Дуглас Келли опрашивает нацистских заключенных, чтобы определить, смогут ли они предстать перед судом.

Звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек исполнил роль Дугласа Келли. Рассел Кроу предстанет в фильме в образе главнокомандующего люфтваффе и пособника Гитлера Германа Геринга. В фильме также сыграли: Ричард Э. Грант, Лео Вудалл, Джон Слэттери, Лидия Пеккем, Ренн Шмидт, Лотта Вербек, Андреас Питшманн, Вольфганг Черни, Марк О'Брайен, Колин Хэнкс.

Ранее Минкультуры России не выдавало прокатное удостоверение фильму «Скуф» с Зубаревым.

 
