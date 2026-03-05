В Чечне Зарему Мусаеву снова признали виновной в нападении на сотрудника колонии

Чеченский суд после пересмотра дела снова признал виновной жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву по делу о нападении на сотрудника ФСИН. Об этом рассказал ее адвокат Александр Савин в беседе с РИА Новости.

«Шалинский городской суд Чеченской республики за два неполных дня судебного следствия приговорил Мусаеву по делу о нападении на сотрудника колонии к трем годам и 10 месяцам колонии-поселения», — сказал он.

Правозащитник добавил, что решение об обжаловании приговора Мусаева еще не приняла.

16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

Ранее адвокат назвал тяжелым состояние Мусаевой после назначения нового срока.