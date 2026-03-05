Сбер объявил о старте программы компенсации 50% НДС по эквайрингу

Около 600 тысяч компаний смогут получит компенсацию 50% НДС по программе Сбера

Сбер открыл прием заявок на компенсацию 50% от суммы начисленного и уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг, сообщает пресс-служба банка.

Компенсацию предоставят в виде премии по итогам квартала.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, для небольших кафе или магазинов у дома критично любое увеличение расходов.

«Поэтому мы решили дифференцировать подход и адресно поддержать именно этот сектор. По нашим оценкам, уже в первом квартале 2026 года этой мерой потенциально смогут воспользоваться 600 тыс. компаний по всей стране, а общая сумма поддержки может превысить 1,2 млрд рублей», — сказал он.

Он добавил, что для компаний среднего и крупного бизнеса условия расчетов по эквайрингу скорректируют на полную ставку НДС 22%.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России изменились условия для всех компаний, принимающих оплату по картам: услуги эквайринга теперь облагаются НДС по ставке 22%.

В связи с изменениями законодательства Сбер обновил условия расчетов по эквайрингу.