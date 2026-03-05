Глава российских судей оправдал отмену гола в ворота «Зенита»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в интервью «Матч ТВ» встал на защиту бригады арбитров, принявших решение не засчитывать гол калиниградской «Балтики» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей Иванов быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации», — заявил Мажич.

После возобновления чемпионата России возникло сразу несколько судейских скандалов. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

В итоге «Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), туда же жалобу направила калининградская «Балтика» из-за отмененного гола в матче с петербургским «Зенитом».

