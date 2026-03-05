Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров охарактеризовал войну Запада против России

Лавров: война Запада против России уже не только гибридная
Максим Блинов/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине заявил, что война Запада против России носит не просто гибридный характер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Запад готовил Украину, чтобы та стала «анти-Россией» и «стала острием гибридной войны Запада».

Однако в последнее время конфликт перерос из гибридной фазы в «горячую», добавил министр.

Кроме того, на круглом столе Лавров предупредил, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики.

Министр также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

3 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске третьей мировой войны, если президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов». Политик оценил текущую ситуацию в мире как крайне напряженную. По мнению Медведева, «триггером» для начала третьей мировой может стать любое событие.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!