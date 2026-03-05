Лавров охарактеризовал войну Запада против России

Лавров: война Запада против России уже не только гибридная

Глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине заявил, что война Запада против России носит не просто гибридный характер. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Запад готовил Украину, чтобы та стала «анти-Россией» и «стала острием гибридной войны Запада».

Однако в последнее время конфликт перерос из гибридной фазы в «горячую», добавил министр.

Кроме того, на круглом столе Лавров предупредил, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики.

Министр также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

3 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске третьей мировой войны, если президент США Дональд Трамп «продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов». Политик оценил текущую ситуацию в мире как крайне напряженную. По мнению Медведева, «триггером» для начала третьей мировой может стать любое событие.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».