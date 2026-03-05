Размер шрифта
Россия не считает «прикрытием» переговоры по Украине с участием США

Лавров: РФ не видит оснований подозревать, что переговоры по Украине — ширма
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Российская сторона не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются ширмой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами», — сказал министр в ходе посольского круглого стола.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта находятся на паузе из-за военной операции США и Израиля против Ирана. По его словам, сейчас из-за ситуации вокруг Ирана отсутствуют необходимые сигналы для трехсторонней встречи представителей России, Соединенных Штатов и Украины.

2 марта Зеленский сказал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Москва приблизились к «началу конца» конфликта.

 
