Лавров прокомментировал слова Рютте о готовности использовать 5-ю статью

Лавров о словах Рютте по Ирану: интересы НАТО там, где они скажут

Смысл слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что альянс готов использовать 5-ю статью в операции США против Ирана, состоит в том, что интересы блока находятся там, «где они скажут». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Накануне Рютте в интервью Newsmax заявил, что НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке.

«И смысл его высказывания — уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы вам скажем», — сказал Лавров.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее власти Канады допустили участие в конфликте на Ближнем Востоке.