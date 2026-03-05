Размер шрифта
В Госдуме предложили отбирать у коррупционеров имущество по американскому образцу

Депутат Делягин предложил отбирать все имущество у коррупционеров и их родственников
Shutterstock

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволяет отбирать у чиновников-коррупционеров и их родственников имущество, полученное в ходе раскрытых и не раскрытых преступлений, а также приобретенное честным путем. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, имеющейся в распоряжении «Газеты.Ru».

«Распространение института конфискации имущества только на имущество, непосредственно использованное для совершения преступления либо полученное в результате совершения преступления, обуславливает высокую привлекательность коррупционной деятельности (так как совершавшее коррупционные преступления должностное лицо лишается только имущества, полученного от раскрытых преступлений, и после отбытия наказания получает возможность жить припеваючи за счет полученного от совершенных им не раскрытых преступлений). Для недопущения возникновения этой неприемлемой ситуации в мировой практике (в частности, в американских законах о борьбе с оргпреступностью — RICO) применяется институт конфискации имущества, включая добросовестно приобретенного, не только самих участников организованных преступных сообществ (если они не сотрудничают со следствием), но и членов их семей. Поставив их в положение выбора между сохранением благополучия своих близких и сохранением лояльности своим преступным лидерам, американское государство качественно ослабило мафию. Этот механизм представляется целесообразным применить и в отношении коррупции в России», — говорится в документе.

Отмечается, что после принятия поправок коррупционеры не смогут защищать имущество от санкций путем оформления его на родственников. Предполагается, что меры будут применяться в отношении госслужащих, отказавшихся сотрудничать с правоохранителями.

«Родственники получат серьезную мотивацию по профилактированию и пресечению преступлений, а также выявлению
истинных причин появления у своих близких необоснованного богатства. Такие жесткие меры будут касаться только государственных и муниципальных служащих, совершивших коррупционные преступления в составе организованной преступной группы (преступного сообщества) и отказавшихся сотрудничать со следствием. Именно превентивные меры должны побудить отказаться от совершения коррупционных преступлений, поскольку конфискация будет распространяться на ближний круг коррупционера и ликвидирует имеющиеся лазейки для ухода от ответственности», — уточняется в документе.

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в качестве наказания предложил ввести для коррупционеров полную конфискацию всего имущества. Он рассказал, что СК РФ за два года инициировал уголовное преследование 36 судей, подозреваемых в коррупции.

Ранее депутат Журавлев выступил против конфискации имущества у коррупционеров.

 
