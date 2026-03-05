Пересадка кала может «продлить молодость» яичников, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) обнаружили, что пересадка кишечной микробиоты от пожилых мышей может улучшать работу яичников и повышать способность к размножению у молодых животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Кишечная микробиота — это совокупность бактерий, обитающих в кишечнике и участвующих в обмене веществ, работе иммунной системы и гормональной регуляции. В эксперименте исследователи решили проверить, может ли состав этих бактерий влиять на репродуктивную систему.

Сначала у молодых самок мышей с помощью антибиотиков практически полностью удаляли собственные кишечные бактерии. Затем животным пересаживали микробиоту от доноров: одной группе — от молодых мышей, другой — от пожилых самок, находящихся в состоянии, похожем на человеческую менопаузу.

Результаты оказались неожиданными для ученых. У мышей, получивших микробиоту от старших доноров, состояние яичников улучшалось. Анализ показал изменения в так называемом профиле экспрессии РНК — наборе активных генов в клетке. После пересадки некоторые гены в клетках яичников начинали работать активнее. Кроме того, в яичниках снижались признаки воспаления, которое считается одним из факторов старения органов.

Эти изменения сказались и на репродуктивной функции. Фертильность — то есть способность организма производить потомство — у мышей из первой группы оказалась выше. Все грызуны с пересаженной «возрастной» микробиотой смогли дать потомство, тогда как среди мышей, получивших микробиоту от молодых доноров, часть так и не размножилась.

Авторы предполагают, что эффект может быть связан с так называемым эстоболомом — группой кишечных бактерий, участвующих в обмене эстрогенов, ключевых гормонов женской репродуктивной системы. Хотя результаты пока получены только на животных, они указывают на возможную роль микробиоты в процессах репродуктивного старения и могут помочь в разработке новых подходов к поддержанию фертильности.

Ранее был назван возраст, в котором снижается выработка сперматозоидов у мужчин.