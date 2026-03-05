Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран заявил об ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

КСИР сообщил об атаке на танкер США в Персидском заливе, судно горит
соцсети

Иран атаковал танкер США в северной части Персидского залива. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Американский танкер был поражен утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР», — говорится в публикации.

Утверждается, что судно в данный момент горит.

В КСИР заявили, что до окончания боевых действий Иран намерен контролировать судоходство через Ормузский пролив, он не будет пропускать суда, принадлежащие Соединенным Штатам, Израилю и странам Европы.

Ранее глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы в ближайшее время начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

3 февраля в КСИР заявили, что полностью перекрыли движение судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через Ормузский пролив. Однако позднее замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари сообщил, что иранские власти не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами.

Ранее сообщалось, что ВМС США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив вблизи Ирана.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!