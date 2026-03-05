Иран заявил об ударе по американскому танкеру в Персидском заливе

КСИР сообщил об атаке на танкер США в Персидском заливе, судно горит

Иран атаковал танкер США в северной части Персидского залива. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

«Американский танкер был поражен утром в северной части Персидского залива Военно-морскими силами КСИР», — говорится в публикации.

Утверждается, что судно в данный момент горит.

В КСИР заявили, что до окончания боевых действий Иран намерен контролировать судоходство через Ормузский пролив, он не будет пропускать суда, принадлежащие Соединенным Штатам, Израилю и странам Европы.

Ранее глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что американские военно-морские силы в ближайшее время начнут сопровождать суда через Ормузский пролив на фоне операции против Ирана.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

3 февраля в КСИР заявили, что полностью перекрыли движение судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через Ормузский пролив. Однако позднее замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари сообщил, что иранские власти не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами.

Ранее сообщалось, что ВМС США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив вблизи Ирана.