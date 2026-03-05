В Тегеране обстреляли офис съемочной группы RT

ЖК в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке

Жилой комплекс «Бруджерди» в Тегеране, где находится офис съемочной группы телеканала RT, подвергся бомбардировке. Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что российские журналисты не пострадали и находятся в безопасном месте.

В RT добавили, что сам офис телеканала в Иране пострадал частично. Однако соседнее здание, которое находится рядом, оказалось разрушено полностью. В районе, где произошла бомбардировка, ощущается запах газа. Журналисты не исключили, что «возможно, произойдет взрыв».

Накануне Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли широкомасштабный удар по крупному комплексу на востоке Тегерана, где располагаются штаб-квартиры «всех» силовых структур Ирана. В пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ) утверждают, что атаке подверглись штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранских управлений разведки, кибервойны и внутренней безопасности, а также добровольческих сил «Басидж» и сил специального назначения «Аль-Кудс».

Ранее на Западе сообщили о скором истощении числа боеприпасов у США и Израиля.