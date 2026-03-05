Иранские беспилотники впервые упали на территории Азербайджана

Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане

Иранские беспилотные летательные аппараты упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

По данным Haqqin.az, еще несколько дронов упали в других местах Нахичеванской автономной республики.

Азербайджанские СМИ сообщают, что после взрыва в результате падения БПЛА началось возгорание. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет. Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.

Город Нахичевань расположен в непосредственной близости от границ с Турцией, Ираном и Арменией.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.