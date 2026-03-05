В колонии заключенный склонял сокамерников перейти на сторону украинских террористов

ФСБ: в колонии на Кубани осужденный пытался склонить сокамерников к госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федерального учреждения исполнения наказаний (ФСИН) выявили в исправительном учреждении Краснодарского края осужденного, который склонял сокамерников к госизмене. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, силовики задержали 68-летнего мужчину, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона. В ФСБ сообщили, что он предпринимал попытки склонить других заключенных к государственной измене.

Как уточнили в ФСБ, осужденный убеждал сокамерников заключить контракт с министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции, а там переходить на сторону противника и вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

В отношении россиянина теперь расследуется новое уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и приготовлении к подстрекательству к госизмене. В пресс-службе ФСИН добавили, что ответственность заключенного по этим статьям предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в исправительной колонии Краснодарского края ФСБ предотвратила теракт, задержав осужденного.