Лавров прокомментировал атаку на российский газовоз в Средиземном море

Лавров: украинский след не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинский след даже не пытаются скрыть в атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, который следовал абсолютно легально по своему курсу. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, удар по российскому газовозу был нанесен с территории Ливии.

3 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. По последним данным, они направляются в Мурманск.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма. В Минтрансе РФ подчеркнули, что подобные действия не должны оставаться без реакции международного сообщества.

Ранее в России назвали достойный ответ на атаку газовоза со стороны ВСУ.

 
