Лавров заявил о планах Украины подорвать два газопровода

Лавров заявил о планах Украины подорвать «Голубой поток» и «Турецкий поток»

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил о планах Киева подорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Его слова приводит РИА Новости.

«Как планируется, президент (РФ Владимир Путин - ред.) вчера об этом говорил еще раз — (Украина планирует - ред.) подорвать «Турецкий поток», «Голубой поток», — сказал министр.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специальные службы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на трубопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе встречи глава государства рассказал, что Москва располагает данными о возможных попытках подрывов трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщала газета «Известия».

Ранее в Турции заявили о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре.