Пожарные спасли застрявшего в телефонной будке мужчину

В Манчестере мужчине потребовалась помощь спасателей после того, как он оказался заперт в классической красной телефонной будке, пытаясь заказать кебаб, пишет Manchester Evening News.

По данным СМИ, мужчина зашел в будку, рассчитывая воспользоваться телефоном внутри, однако аппарат оказался неисправным. Тяжелая дверь захлопнулась за ним и заблокировала выход. В результате он провел внутри более часа.

Друзья мужчины, находившиеся рядом, пытались открыть дверь, но сделать это самостоятельно не смогли. В итоге оказавшемуся в ловушке удалось снять стеклянную панель в нижней части кабины, однако покинуть будку это не помогло.

«Он зашел в будку, чтобы позвонить и заказать кебаб. Дверь захлопнулась и заперла его внутри», — рассказал один из свидетелей.

По словам очевидцев, друзья около часа пытались помочь мужчине выбраться, после чего были вынуждены вызвать пожарных.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь будки и освободили мужчину. Инцидент вызвал обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей предположил, что перед попыткой заказать кебаб мужчина мог выпить немало алкоголя. Другой пошутил, что главный вопрос — удалось ли ему в итоге получить свой заказ.

