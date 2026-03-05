Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян задержали за присвоение 44 млн рублей выплат участникам СВО

Задержана ОПГ, подозреваемых в похищении 44 млн рублей у бойцов СВО
МВД России

В Кировской области и Татарстане задержали семерых человек по подозрению в краже денег у участников СВО. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подозреваемые находили людей, которые хотели уехать на СВО, и предлагали за плату содействовать отправке в тыловые подразделения. При этом реальной возможности на что-то влиять у них не было.

Помимо этого, после заключения контракта ОПГ получала данные карт и похищала не только единоразовую выплату, но и другие полагающиеся средства.

«В настоящий момент установлены 24 потерпевших. Ущерб превышает 44 миллиона рублей», – сообщается в публикация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они проводят задержания других лиц, причастных к махинации.

Ранее более 15 млн рублей выплат участникам СВО украли в российском регионе.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!