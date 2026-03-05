Россиян задержали за присвоение 44 млн рублей выплат участникам СВО

В Кировской области и Татарстане задержали семерых человек по подозрению в краже денег у участников СВО. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подозреваемые находили людей, которые хотели уехать на СВО, и предлагали за плату содействовать отправке в тыловые подразделения. При этом реальной возможности на что-то влиять у них не было.

Помимо этого, после заключения контракта ОПГ получала данные карт и похищала не только единоразовую выплату, но и другие полагающиеся средства.

«В настоящий момент установлены 24 потерпевших. Ущерб превышает 44 миллиона рублей», – сообщается в публикация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они проводят задержания других лиц, причастных к махинации.

Ранее более 15 млн рублей выплат участникам СВО украли в российском регионе.