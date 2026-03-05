Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В МИД Азербайджана сообщили о пострадавших в результате падения иранского дрона

МИД Азербайджана: два человека пострадали из-за падения дрона в Нахичевани
Кадр из видео/Соцсети

Два человека пострадали из-за падения иранского дрона в городе Нахичевань в Азербайджане. Об этом сообщает портал Oxy.Az со ссылкой на МИД страны.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых был поврежден корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя <...> Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила упомянутый вопрос, предоставила объяснение и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев», — говорится в сообщении.

5 марта азербайджанское агентство APA сообщило, что иранские беспилотники упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане.

По данным Haqqin.az, еще несколько дронов упали в других местах Нахичеванской автономной республики.

Азербайджанские СМИ сообщают, что после взрыва в результате падения БПЛА началось возгорание. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет. Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!