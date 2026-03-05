В МИД Азербайджана сообщили о пострадавших в результате падения иранского дрона

Два человека пострадали из-за падения иранского дрона в городе Нахичевань в Азербайджане. Об этом сообщает портал Oxy.Az со ссылкой на МИД страны.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых был поврежден корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя <...> Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила упомянутый вопрос, предоставила объяснение и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев», — говорится в сообщении.

5 марта азербайджанское агентство APA сообщило, что иранские беспилотники упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане.

По данным Haqqin.az, еще несколько дронов упали в других местах Нахичеванской автономной республики.

Азербайджанские СМИ сообщают, что после взрыва в результате падения БПЛА началось возгорание. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет. Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования.