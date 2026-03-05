Размер шрифта
Киев не допустит представителей стран ЕС к нефтепроводу «Дружба»

Politico: Киев отказал странам ЕС в просьбе осмотреть нефтепровод «Дружба»
Bela Szandelszky/AP

Киев ответил отказом на требования некоторых стран ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба». Об этом пишет газета Politico.

«Несколько стран-членов [Евросоюза] также оказали давление на Киев для предоставления инспекторам доступа к трубопроводу, но им было отказано наотрез», — говорится в публикации.

Украинская сторона заявила, что Киеву нужно время, чтобы оценить масштабы повреждений нефтепровода.

5 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что остановка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» не должна ставить под угрозу оборонные усилия Украины.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее журналист допустил, что Зеленскому придется возобновить работу «Дружбы».

 
