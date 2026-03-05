В Азербайджане один из дронов Ирана упал рядом со школой

Иранский дрон упал рядом со школой в Нахичевани в Азербайджане

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал вблизи школы в городе Нахичевань. Об этом сообщило общественное телевидение Азербайджана.

Еще один иранский дрон упал на территорию международного аэропорта в городе. По данным азербайджанских СМИ, в результате падения БПЛА произошел взрыв, а после началось возгорание. Как уточнило агентство Report, в образовательных учреждениях, расположенных неподалеку от воздушной гавани, эвакуировали педагогический состав и учеников.

В министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили атаку иранских беспилотников в Нахичеваньской Автономной Республике. По данным ведомства, ранения получили два мирных жителя. В Баку решительно осудили этот инцидент, заявив, что подобные действия противоречат принципам международного права, а также способствуют росту напряженности в регионе.

В МИД Азербайджана потребовали от Ирана дать разъяснения в связи со случившимся и принять меры для недопущения подобных случаев впредь. Азербайджан оставляет за собой право на ответные меры, добавили в дипведомстве страны. В МИД Азербайджана уже вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу, которому будет вручена решительная нота протеста.

Город Нахичевань расположен в непосредственной близости от границ с Турцией, Ираном и Арменией.

Ранее президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования в связи с атаками США и Израиля.