Лавров обвинил США в желании «добить» иранский режим

Лавров: США считают, что иранский режим не имеет права на существование

Соединенные Штаты считают, что иранский режим не имеет права существовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, его слова передает РИА Новости.

Министр рассказал, что в настоящее время в Совет безопасности ООН хотят внести резолюцию, осуждающую агрессию Ирана. При этом в документе нет «ни единого слова» про действия американской стороны. Лавров полагает, что США «ухватятся за эту инициативу».

«Она полностью отвечает их логике, которая заключается в том, что надо добить этот (иранский — ред.) режим, режим, который не имеет права на существование», — сказал Лавров.

В ходе круглого стола глава российского внешнеполитического ведомства также сказал, что текущий кризис на Ближнем Востоке чреват негативными последствиями для всего мира и экономики. По его мнению, конфликт затрагивает все без исключения страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».