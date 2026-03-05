Размер шрифта
Италия поможет странам Персидского залива с противовоздушной обороной

Мелони: Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива в области ПВО
Remo Casilli/Reuters

Италия окажет странам Персидского залива помощь в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони в эфире радиостанции Rtl 102.5.

«Италия намерена оказать помощь странам Персидского залива в области противовоздушной обороны. На военных базах все соблюдают положения двусторонних соглашений, и это касается и нас: у нас есть базы в Италии, предоставленные для использования США. Они не будут использоваться для бомбардировок», — сказала она.

По словам политика, страна не намерена вступать в ближневосточный конфликт.

До этого Мелони сказала, что взрывоопасное положение на Ближнем Востоке и ситуация с беспилотниками над Кипром являются не отдельными конфликтами, а прямым следствием «нарушения международного права» после начала СВО на Украине. По ее словам, все якобы началось с момента, когда член Совбеза ООН в лице России нарушил границы Украины. Таким образом был послан сигнал о том, что правила больше не работают, утверждает премьер Италии. Мелони также считает, что война уже пришла в Европу, и глупо это отрицать.

