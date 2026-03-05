Размер шрифта
Наука

Назван полезный для печени способ употребления кофе

Frontiers: кофе по-итальянски может снижать риск жировой болезни печени
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление «кофе по-итальянски» — небольшими порциями по 20-30 мл — может снижать риск неалкогольного ожирения печени. К такому выводу пришли ученые из Телематического университета Сан-Раффаэле (Италия). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ожирение» печени (жировой гепатоз, стеатоз печени) — это заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира, преимущественно триглицеридов. Когда этот показатель растет, печень начинает увеличиваться в размерах, а ее функциональные возможности постепенно снижаются. Одновременно повышается риск развития цирроза и рака.

Исследователи проанализировали данные о потреблении кофе и состоянии здоровья взрослых добровольцев и обнаружили, что по мере увеличения количества кофе в рационе риск заболевания снижался. По сравнению с людьми, которые пили меньше одной чашки в день, одна чашка кофе была связана почти с двукратным снижением риска MASLD.

При употреблении двух и трех чашек показатель оставался примерно на том же уровне, а наиболее выраженная связь наблюдалась у людей, выпивавших четыре-шесть чашек в день.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно о «кофе по-итальянски» — небольших порциях крепкого эспрессо. Такая чашка обычно составляет около 20-30 миллилитров и отличается от больших кружек фильтр-кофе. По словам исследователей, способ приготовления и концентрация биологически активных веществ могут усиливать потенциальное влияние напитка на обмен веществ.

«Кофе содержит десятки биологически активных соединений, включая антиоксиданты и полифенолы, которые способны влиять на метаболические процессы и воспаление. Эти вещества могут участвовать в защите клеток печени», — отметили ученые.

Авторы отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможную роль умеренного потребления кофе как фактора поддержки здоровья.

Ранее ученые выяснили, что кислота в составе кофе защищает от воспаления десен.

 
