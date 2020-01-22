Американка снимала растление двух детей в онлайн трансляции в соцсетях

Американская полиция арестовала жительницу штата Луизиана, которая совершала растление двоих детей и вела при этом прямую трансляцию в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что 18-летняя Лакиен Перри совершила преступление в прошлом месяце.

В Instagram было опубликовано видео с участием пятилетнего мальчика и трехлетней девочки.

Уточняется, что под арест американская была помещена 17 января. Владелец аккаунта, с которого были опубликованы видеоролики, не был установлен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчина изнасиловал двух подростоков на северо-востоке Москвы

— В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы