В Китае коронавирусом заболели 473 человека

Число заразившихся коронавируса в Китае выросло до 473 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось о 440 случаях заражения.

Известно, что вирус был зафиксирован в 25 провинциях и городах центрального подчинения.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни. Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен. На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре с подозрением на вирус госпитализированы семь человек.

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