СК начал проверку после появлении в сети видео с преследованием школьницы

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Следователи в подмосковном городе Ступино начали проверку размещенной в сети информации о преследовании девятилетней девочки незнакомым мужчиной. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в интернет попало видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина преследует девочку. У подъезда он, оглядываясь, медленно следовал за девочкой. Когда девочка открыла дверь подъезда, незнакомец быстро зашел за ней. Внутри подъезда девочка решила скрыться от мужчины в закутке, после чего ей удалось выйти обратно на улицу. После этого девочка заходит в подъезд уже с сопровождающим. Мужчина, все это время следовавший за ней, уходит в другую сторону.

По словам матери ребенка, незнакомец шел за ее дочерью от самой школы.

Отмечается, что местные жители узнали на видео мужчину, который ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным следователей, в ходе проведения предварительных проверочных мероприятий установлено, что никаких противоправных действий в отношении девочки мужчина не совершил.

Там подчеркнули, что личность мужчины установлена. Из-за его неадекватного поведения во время беседы с сотрудниками полиции он был госпитализирован в психоневрологический диспансер, где находится в настоящее время.

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