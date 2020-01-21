Санитарно-эпидемиологический контроль усилили в Шереметьево из-за коронавируса
В столичном аэропорту »Шереметьево» из-за опасности распространения коронавирусной инфекции на рейсах из Китая усилили санитарно-эпидемиологический контроль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что специалисты санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров при помощи переносных и стационарных тепловизоров.
Так, в случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт сразу вызываются врачи аэропорта. При обнаружении симптомов коронавируса пассажира немедленно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в медучреждение для дополнительного обследования.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день пассажиров, прибывших из КНР в «Шереметьево» с симптомами заболевания не выявлено.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По последним данным, четыре человека уже погибли от нового коронавируса. По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения.
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