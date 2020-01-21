В Новосибирске уволили инспектора ДПС за использование виски вместо «незамерзайки»

В Новосибирске автоинспектора уволили за то, что он залил в служебный автомобиль виски Jack Danielʼs вместо «незамерзайки». Об этом сообщает сайт kp.ru.

В декабре в сети был размещен ролик, в котором сотрудник ДПС заливает виски в машину со словами, что «может себе это позволить». В это время он находился на службе.

По результатам проверки отметили, что мужчина совершил поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

По данным kp.ru, формально его уволили за нецензурную лексику на службе.