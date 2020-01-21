СМИ: Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар

Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Наамы Иссахар, пишет The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, стороны разрабатывают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль.

Одним из вариантов называют экстрадицию Иссахар в Израиль, якобы для того, чтобы она отсидела свой тюремный срок там, после чего она будет помилована.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию с осужденной в РФ израильтянкой.

25-летняя Нааме Иссасхар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при перелете из Дели в Тель-Авив. В октябре ее приговорили к 7, 5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков.

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