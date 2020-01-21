Boeing скрывал истинные причины катастрофы 2009 года, пишет NYT

Компании Boeing скрыла факт своей частичной ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году, в результате которой погибли девять человек. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что в итоговом отчете нидерландских следователей говорится, что ответственность за произошедшее в большей мере лежит на пилотах и сотрудниках Boeing. Об этом свидетельствуют полученные от источников и экспертов данные, а также документы, с которыми ознакомились журналисты газеты.

В них говорится, что сотрудники недооценили риски, связанные с неполадками в работе датчика для определения высоты, которые возникли перед запланированной посадкой. Работники не снабдили пилотов необходимыми инструкциями относительно действий в возникшей ситуации.

Как подчеркивает американская газета, при этом компании Boeing удалось добиться того, что официально на этом внимание не заострили.

Так, отвечающие за безопасность на транспорте представители компании и американских ведомств убедили следователей в Нидерландах не привлекать внимание к данным обстоятельствам.

Катастрофа произошла в 2009 году. Boeing 737 упал под Амстердамом, в результате чего погибли девять человек, 120 пассажиров рейса получили ранения. В то время следователи установили неисправность датчика высоты.