В Китае экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взяточничество

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Tyrone Siu/Reuters

Суд средней ступени города Тяньцзинь приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество, передает РИА «Новости».

Известно, что общая сумма взяток Хунвэя составила около $2 млн.

Суд также назначил подсудимому штраф в размере 2 млн юаней.

Хун Мэнвэй согласен с приговором суда и не намерен подавать апелляцию.

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