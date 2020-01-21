В Китае экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взяточничество
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Суд средней ступени города Тяньцзинь приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения за взяточничество, передает РИА «Новости».
Известно, что общая сумма взяток Хунвэя составила около $2 млн.
Суд также назначил подсудимому штраф в размере 2 млн юаней.
Хун Мэнвэй согласен с приговором суда и не намерен подавать апелляцию.
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