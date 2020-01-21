В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея «Грина». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на военных корреспондентов Юрия Котенока и Марину Харькову.

Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов также подтвердил информацию об убийстве «Грина».

««Грин» ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом!», — написал Безсонов в Twitter.

Известно, что замкомандир полка был убит вечером 20 января.

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