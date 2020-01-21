Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани

Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

«Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что человеку начали оказывать медицинскую помощь еще на борту авиалайнера.

Планируется, что самолет прилетит на Сахалин вечером 21 января.

Также из-за инцидента на три часа задержан рейс Южно-Сахалинск - Москва.