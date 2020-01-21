В Мексике суд удовлетворил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в колледже

В мексиканском штате Коауила суд Торреона включил в число обвиняемых по делу о стрельбе в колледже Сервантеса деда 11-летнего мальчика, который убил учительницу, ранил пятерых человек и покончил с собой. Об этом сообщает Universal.

Дед мальчика Хосе Анхель «Н» был обвинен в «преступном бездействии, повлекшем насильственную смерть». Согласно данной статье, мужчина может получить до 35 лет лишения свободы.

До этого суд арестовал на время следствия Хосе Анхель «Н». По словам губернатора штата, 58-летний мужчина занимался незаконной деятельностью, в том числе владел незарегистрированным огнестрельным оружием.

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