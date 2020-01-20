Правительство одобрило закон о маркировании животных

Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В настоящие время законопроект прорабатывается для внесения в Государственную думу.

Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного специальных средств идентификации. Такие средства могут быть визуальными, электронными или смешанными.

Вести учет животных будут аттестованные специалисты и сотрудники учреждений Государственной ветеринарной службы России.

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