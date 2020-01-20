На Украине переучат учителей русскоязычных школ

Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планируется, что летом 2020 года для русскоязычных учителей проведут специальные курсы повышения квалификации, чтобы в будущем они смогли организовывать проведение уроков на украинском языке.

Также министр напомнила, что с 1 сентября этого года учеников русскоязычных школ с 5 класса будут обязывать учиться на государственном языке.

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