Более 100 школ, детских садов и все станции метро «заминировали» в Москве

В российской столице правоохранительные службы получили сигналы о «минировании» всех станций московского метрополитена, более сотни школ и детсадов, а также около 20 ТЦ и продуктовых магазинов. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

По данным агентства, в настоящее время известно об угрозах взрыва в 85 школах, 16 детских садов, 20 торговых центрах, а также такая опасность существует на станциях метро и в продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка».

Сведений о том, началась ли эвакуация в местах «минирования», пока нет.

Правоохранительные органы занялись проверкой анонимных сигналов.

Волна «минирований» продолжается в России уже в течение нескольких лет. За последний год в российской столице много раз «минировали» суды, станции метро, школы, детские сады, торговые центры, телецентр «Останкино» и «Газету.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.