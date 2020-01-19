Мужчина пытался покончить с собой после убийства матери в Москве

На западе Москвы мужчина убил свою мать. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на Рублевском шоссе.

Уточняется, что злоумышленник нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

Кроме того, после совершения преступления москвич пытался покончить с собой.

Выясняются обстоятельства преступления.

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