Жители Латвии возмутились из-за русского языка

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.

Жительница столицы в своем посте назвала происходящее «кошмаром» и «недоумением».

«Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — написала она.

Женщина отметила, что когда она здоровается и начинает общаться по-латышски, с ней начинают разговаривать на русском. По ее словам, такое раньше не случалось.

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