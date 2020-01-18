В Москве после жалоб соседей на музыку нашли убитого мужчину

В городском округе Щербинка, расположенном в Новой Москве, после жалоб соседей на музыку, которая была включена в квартире одного из домов на протяжении десяти дней, был найден труп мужчины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Как стало известно, обращение в полицию поступило 16 января. Его подали жители дома на улице Спортивная.

Отмечается, что после этого полицейские и сотрудники МЧС России проникли в квартиру и на кухне с колото-резаными ранениями груди и гнилостными изменениями нашли труп хозяина жилья 1960 года рождения.

Также сообщается, что подозреваемый в совершении убийства уже задержан.

«Мужчина 1981 года рождения изобличен в том, что 7 января в 19:00 в ходе конфликта ножом причинил мужчине указанные ранения, а затем скрылся», — рассказали в полиции.

Против него уже заведено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство».

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