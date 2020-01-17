Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний
В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях крещенских купаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что купания могут представлять опасность для здоровья детей, поскольку они хуже защищены от переохлаждения. Для них погружение в прорубь может обернуться циститом, гломерулонефритом, а также воспалением легких.
Уточняется, что также с осторожностью участвовать в крещенских купаниях стоит пожилым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме того, в ведомстве посоветовали воздержаться от окунания в ледяную воду беременным женщинам, а также людям с болезнями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.
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