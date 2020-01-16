Sky News: Макрон прекратит заселять Пиренеи медведями

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал остановить выпуск бурых медведей в Пиренеях после всплеска нападения овец. Об этом сообщает Sky News.

В 1990-х годах Франция начала заселять Пиренеи бурыми медведями, чтобы спасти их от вымирания в регионе, после того, как они почти полностью были уничтожены местным населением. Однако, спустя время, скотоводы начали жаловаться, что увеличилось количество нападений на домашний скот.

По словам местного пастуха Жан-Пьер Помми, Макрон пообещал, что больше не будут привозить медведей в регион, так как понял, что это стало большой проблемой для скотоводов.

Уточняется, что в общей сложности, с 1996 года были выпущены 10 медведей. По данным издания, численность бурого медведя в Пиренеях за последние 10 лет увеличилась вдвое — до 40 особей, в то время как удвоилось также количество нападений — до почти 400 (в 2018 году).