В ряде муниципалитетов Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды

В восьми муниципалитетах республики Дагестан ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Сергея Меликова.

Указ Меликов подписал в понедельник, 30 марта.

«Режим ЧС из-за непогоды введен в следующих муниципальных образованиях: Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Хасавюрт, Дербентский район, Карабудахкентский район, Хасавюртовский район», — сказано в сообщении.

По данным властей, наиболее сложная ситуация наиболее сложная в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. На местах работают представители власти и коммунальных служб. Последствия непогоды устраняют круглосуточно. В некоторых муниципалитетах развернуты пункты временного размещения, также подвозят питьевую воду.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов.

