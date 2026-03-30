Зеленский анонсировал «исторические соглашения» с двумя странами

Киев работает над историческими соглашениями с Иорданией и Кувейтом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Мы также работаем с Иорданией и Кувейтом», — написал он.

Кроме того в Киев поступили запросы на сотрудничество с Бахрейном и Оманом. По его словам, сейчас в странах Ближнего Востока работает глава Совета по национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. На этой неделе украинский лидер уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.

До этого депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с изданием «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины. По его словам, угрозы от Ирана нельзя игнорировать. Преувеличивать их тоже не стоит, поскольку украинские системы ПВО смогут «успешно противостоять» ударам, утверждает нардеп.

Ранее Зеленский рассказал эмиру Катара о сотрудничестве России и Ирана.