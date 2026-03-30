«Покалечили и предложили скидку»: сибиряк получил ожог на электрофорезе в частной клинике

Виталий Тимкив/РИА Новости

Житель Новосибирска получил ожог после электрофореза в частной клинике. Об этом он рассказал kp.ru.

В середине февраля 31-летний новосибирец Павел обратился в частную клинику по полису ДМС. Мужчину беспокоил синдром грушевидной мышцы в острой стадии, но направление на процедуру ему выдали дистанционно, без осмотра физиотерапевта.

Сеанс длился 30 минут вместо обычных 15-20. Сначала у пациента возникло легкое покалывание, а затем появились ожоги.

В клинике списали такую реакцию на индивидуальную особенность и посоветовали купить мазь, но дома Павлу стало хуже. Из-за сильных болей он обратился в травмпункт, где у него диагностировали ожог второй степени. Травма, как подтвердили врачи, была получена в результате электрофореза.

У Павла слезала кожа и боль, по его словам, «была адской». Даже спустя полтора месяца последствия до конца не прошли. Медцентр предложил пациенту скидку 15% на следующую процедуру, но сибиряка это не устроило.

«Для меня это абсурдно: тебя покалечили, а тебе предлагают скидку», — считает Павел.

По его словам, деньги за процедуру ему так и не вернули, однако в клинике заявили, что возврат средств был произведен, и пообещали в будущем внимательнее подходить к таким ситуациям.

Ранее хирург из Петербурга изуродовал пациентку во время коррекции груди.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
