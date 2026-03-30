Егор Крид купил бывшей жене Моргенштерна квартиру

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина сообщила в Telegram-канале, что певец Егор Крид подарил ей квартиру.

Крид пришел на день рождения Зинатуллиной с большим букетом красных роз. Блогерша опубликовала ролик, в котором певец рассказывает о своем подарке.

29 марта Зинатуллиной исполнилось 26 лет. Она устроила праздник в народно-этническом стиле.

«Ко мне приехали в Москву из разных уголков страны. И я подумала, что было бы круто показать, у кого какие корни. Тем самым отдать дань уважения своему народу», — поделилась блогерша.

По задумке Зинатуллиной, гости праздника должны были прийти к ней в вечернем наряде с элементами народного костюма. Для себя изменница подобрала индивидуальный образ, связанный с татарской культурой.

«Я захотела прийти не просто в татарском-народном костюме, а придумать, изобрести и отшить специальное платье с профессионалами для этого важного дня», — рассказала экс-супруга рэпера.

