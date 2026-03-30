Экс-госсекретарь США призвал не заключать мир на условиях России

США стоит не пытаться урегулировать конфликт на Украине «на условиях России», а ввести против Москвы «реальные» санкции за «помощь» Ирану. Об этом в статье для издания New York Post написал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Россия сейчас якобы находится в «невыгодном положении» после удара украинских беспилотников по портам в Ленинградской области. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорит о требовании США передать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, написал бывший госсекретарь.

«Урегулирование войны на Украине на условиях России, в то время как она находится в невыгодном положении, фатально подорвет невероятный прогресс, достигнутый президентом в восстановлении американского сдерживания. Это придало бы смелости нашим врагам в тот момент, когда мы не можем позволить себе проявлять слабость», — отметил Помпео.

Он добавил, что проявление слабости означало бы уступку государству, которое якобы «предоставляет Ирану разведданные, которые используются против США.

Помпео отметил, что «умиротворение всегда опаснее, чем отстаивание своей позиции». Поэтому бывший госсекретарь призвал США ввести «реальные санкции» против России за помощь Ирану.

«Представление о том, что заключение сделки на условиях Москвы укрепит Америку, не выдерживает ни малейшей критики. Это подорвет праведные усилия президента по переустройству мира в пользу Америки и спровоцирует дальнейшую агрессию — не только со стороны России, но и со стороны злоумышленников по всему миру, включая Китай», — написал он.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мирные переговоры «не зашли в тупик», однако сейчас трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США откладывают из-за того, что американцы не выезжают из Штатов. Также Зеленский заявил, что отказывается считать Украину проигравшей стороной и подчеркнул, что Киев не будет сдаваться.

29 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что США высказали ряд интересных предложений по урегулированию украинского кризиса, но они не реализуются.

