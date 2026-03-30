Подросток пострадал из-за атаки украинских БПЛА в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, в результате чего были ранены мирные жители, в числе которых 15-летний подросток. Об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в селе Грузское дрон атаковал автомобиль, в результате чего были ранены двое мужчин, подростка же госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки, плеч и головы, его прооперировали.

В Белгородском, Шебекинском и Грайворонском округах дроны повредили легковые и грузовые автомобили, гаражи, частные дома.

В городе Шебекино после атаки БПЛА возник пожар на территории коммерческого объекта, а в селе Борисовка Волоконовского округа после ударов трех FPV-дронов сгорел частный дом, рассказал Гладков.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями за шесть часов.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.